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فن

شاهد .. برومو مسلسل دولار بطولة أمل بوشوشة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
نشرت الفنانة الجزائرية امل بوشوشة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام البرومو الاول لمسلسل دولار اللبناني .

وعلقت بوشوشة على البرومو، قائلة : ان شاء الله ينال إعجابكم "، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان عادل كرم .

المسلسل من اخراج سامر البارقاوي، ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة MTV اللبنانية خلال شهر يناير المقبل .
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