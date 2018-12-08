شاهد .. برومو مسلسل دولار بطولة أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية امل بوشوشة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام البرومو الاول لمسلسل دولار اللبناني .



وعلقت بوشوشة على البرومو، قائلة : ان شاء الله ينال إعجابكم "، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان عادل كرم .



المسلسل من اخراج سامر البارقاوي، ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة MTV اللبنانية خلال شهر يناير المقبل .