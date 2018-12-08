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فن

نفاد تذاكر حفل هيفاء وهبي في القاهرة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
نفدت تذاكر حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في القاهرة والذي من المقرر اقامته يوم ٢٣ ديسمبر احتفالا بأعياد الكريسماس .

كما تحيي هيفاء حفل رأس السنة في أحد الفنادق الشهيرة في تونس حيث تتجه مباشرة من القاهرة لتونس أواخر شهر ديسمبر .

جدير بالذكر ان هيفاء طرحت البوم حوا في صيف ٢٠١٨ و حقق نسب مشاهدة عالية بموقع يوتيوب .
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