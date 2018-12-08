انتقادات لإليسا بسبب إطلالتها في الأردن

تعرضت الفنانة اللبنانية اليسا لحملة هجوم بسبب إطلالتها في الأردن، حيث شاركت في أحد المؤتمرات الخاصة بالتوعية من مرض سرطان الثدي.



وظهرت إليسا ببدلة سوداء وصفها رواد انستجرام بغير الأنيقة مع بطن منتفخ وشعر غير منسق.



واجمع رواد انستجرام أن إليسا أصبحت مهملة ولا تهتم بإطلالتها بعدما كانت رمزا للأيقونة والجمال والأنوثة في الوطن العربي.