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فن

انتقادات لإليسا بسبب إطلالتها في الأردن

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تعرضت الفنانة اللبنانية اليسا لحملة هجوم بسبب إطلالتها في الأردن، حيث شاركت في أحد المؤتمرات الخاصة بالتوعية من مرض سرطان الثدي.

وظهرت إليسا ببدلة سوداء وصفها رواد انستجرام بغير الأنيقة مع بطن منتفخ وشعر غير منسق.

واجمع رواد انستجرام أن إليسا أصبحت مهملة ولا تهتم بإطلالتها بعدما كانت رمزا للأيقونة والجمال والأنوثة في الوطن العربي.
انتقادات لإليسا بسبب إطلالتها في الأردن
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