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ترامب يعين هيذر ناورت سفيرة لـ أمريكا بالأمم المتحدة.. إسرائيل ترحب.. 4 مواقف لها لدعم انتهاكات تل أبيب.. أبرزها إخلاء الخان الأحمر ومباركة مجازر الاحتلال واعتقال لارا القاسم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:30 م
هيذر ناورت سفيرة
هيذر ناورت سفيرة لـ أمريكا بالأمم المتحدة
سمر صالح
ترامب يعين هيذر ناورت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة
ترحيب إسرائيلي بالقرار الأمريكي
4 مواقف لـ سفيرة أمريكا الجديدة في الأمم المتحدة تجاه إسرائيل

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعين هيذر ناورت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة وعقب ذلك إسرائيل ترحب بالسفيرة الأمريكية الجديدة بالأمم المتحدة ونشرت الصحف الإسرائيلية أبرز 4 مواقف لـ سفيرة أمريكا الجديدة تجاه إسرائيل والمتمثلة فى المطالبة بإخلاء الخان الأحمر والترحيب بإعتقال تل ابيب للطالبة الأمريكية لارا القاسم بالإضافة لـ أدانت هجمات حماس الأخيرة وأخيرًا مباركتها لـ مجزرة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل.

ترامب يقرر تعيين هيذر ناورت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية، هيذر ناورت، مندوبة لبلاده في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالتالي وتستبدل ناورت، الصحافية السابقة في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، السفيرة، نيكي هيلي، التي استقالت في أكتوبر الماضي، بشكل مفاجئ.

ويمكن استشفاف المواقف التي ستميز فترة ناورت في الأمم المتحدة، وهي المنصب الذي يخوّلها الاطلاع على تفاصيل مهمّة حول العديد من القضايا حول العالم، خصوصًا في المنطقة العربية، إذ دأبت، خلال الفترة الماضية، على تقديم إيجازات صحافية يوميّة، تطرّقت خلالها لمعظم القضايا التي تشغل الرّأي العام الدولي.

إسرائيل ترحب بالسفيرة الأمريكية الجديدة بالأمم المتحدة

رحبت إسرائيل بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين هيذر نويرت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون عبر تغريدة له في تويتر إن "نويرت وقفت الى جانب إسرائيل في مناصب سابقة تولتها وبدون ادنى شك بأن التعاون بين بلدينا سيستمر وسيزيد قوة خلال فترة ولايتها".

وقدمت دانون السفيرة المستقيلة نيكي هايلي التي ستنهي مهامها نهاية الشهر الشكر وقالت انه "في العامين الماضيين نجحنا من خلال تعاون وثيق بتغيير الروح المعادية في الأمم المتحدة والوصول الى إنجازات غير مسبوقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعيين هيذر نويرت الصحفية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الابيض إن نويرت التي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي "امرأة موهوبة جدا وذكية جدا".

انضمت نويرت إلى وزارة الخارجية في ابريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو، وتمت تسميتها كقائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من مارس حتى أكتوبر 2018.

ونويرت حائزة على إجازة بالصحافة من جامعة كولومبيا وكانت بداياتها في التلفزيون في شبكة "اي بي سي" ثم "فوكس نيوز" قبل ان تغادر نيويورك الى العاصمة واشنطن.

5 مواقف لـ سفيرة أمريكا الجديدة في الأمم المتحدة تجاه إسرائيل

- دعمت بشكل دائم مواقف إدارة ترامب من الحكومة الإسرائيلية، وحين كانت تسأل عن سياسات أو قرارات إسرائيلية إشكالية، فإنها دائمًا ما التزمت موقف الحكومة الإسرائيلية.

- حين سئلت عن إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي في الضفة الغربية المحتلة، شددت ناورت على أهمية المسار القضائي الإسرائيلي وثقتها في قرارات المحاكم الإسرائيلية.

- اتخذت ناورت موقفًا مشابهًا مع قضية احتجاز الطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني، لارا القاسم، الشهر الماضي، في مطار اللد بسبب دعهما لحركة مقاطعة إسرائيل، إذ قللت ناورت من اعتقال القاسم، قائلة إنه "يحقّ للسلطات الإسرائيلية أن تقرر إن كانت ستسمح لها بالدخول أم لا.

- وأدانت ناورت هجمات حماس الصاروخية بغزة، فعند التصعيد الأخير في نوفمبر الماضي، الذي كاد أن يؤدي إلى حرب، اكتفت ناورت بإدانة حماس وتعهدت بدعم إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

- وقالت ناورت عن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الغزيين السلميين في مظاهرات العودة، خصوصًا أثناء الاحتفال بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، حيث استشهد أكثر من خمسين فلسطينيًا برصاص الاحتلال، إن "حماس تتحمل المسؤولية النهائية عن بؤس الناس الذين يعيشون في غزة".
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