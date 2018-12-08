جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحدث جلسة تصوير

خضع النجم العالمي جاستين بيبر، لجلسة تصوير مع زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين على هامش الاحتفالات التي تسبق حفل زفافهما.



وظهرت هايلي بفستان ابيض قصير مطرز أما بيبر اعتمدت كعادته على إطلالاتها الكاجوال .



يشار إلى ان جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا رسميا في أحد محاكم نيويورك الأمريكية، ومن المقرر إقامة حفل زفافهما في المنزل الجديد الذي قام بيبر بشرائه في كندا بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.