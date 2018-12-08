ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحدث جلسة تصوير

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
خضع النجم العالمي جاستين بيبر، لجلسة تصوير مع زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين على هامش الاحتفالات التي تسبق حفل زفافهما.

وظهرت هايلي بفستان ابيض قصير مطرز أما بيبر اعتمدت كعادته على إطلالاتها الكاجوال .

يشار إلى ان جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا رسميا في أحد محاكم نيويورك الأمريكية، ومن المقرر إقامة حفل زفافهما في المنزل الجديد الذي قام بيبر بشرائه في كندا بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك في الأقصر تبدأ من 12.5 جنيه.. صور

والد طفل بالشرقية: نفسى أشوف ابني تاني

نجم دفاع وادي دجلة على أعتاب الأهلي

شاهد.. لحظة خروج أقدم سجين مصري واستقباله بالزغاريد أمام قسم شرطة أخميم

طريقة عمل المهروك المقلي اللذيذ في المنزل

حماة وطن: دول العالم تستغل عنف فرنسا لتحقيق مصالحها.. فيديو

توقعات بإقالة رئيس الحكومة الفرنسية والمتظاهرون يطالبون برحيل ماكرون

محمد صلاح وش السعد على ليفربول فى 7 مناسبات.. فيديو

أول تعليق من يورجن كلوب على هاتريك محمد صلاح في بورنموث

هاتريك صلاح ينصر ليفربول على بورنموث بالدوري الإنجليزي..فيديو وصور

لأول مرة.. مصرية تستعد لخوض الانتخابات الفيدرالية الكندية

الشرطة الفرنسية تسحل متظاهرا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقادات لنجوي كرم بعد إجراء عملية تجميل ..صور

شاهد.. لحظة خروج أقدم سجين مصري واستقباله بالزغاريد أمام قسم شرطة أخميم

العريش ترتدي ثوب العرس.. تطوير البنية التحتية والكورنيش وتجميل 13 ميدانا..صور

وزير الرياضة يكرم أبطال أولمبياد الشباب في جامعة مصر

رشا مهدى فى جولة مع الأميرة هيفاء بالرياض .. صور

فيديو

السيسي: تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر
السيسي لشباب أفريقيا: أنتم الأمل وأوصيكم بالعمل الدءوب والإبداع.. فيديو
بث مباشر..انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ
حماة وطن: دول العالم تستغل عنف فرنسا لتحقيق مصالحها.. فيديو
حماة وطن: أردوغان شمتان في أعمال العنف والشغب بفرنسا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟