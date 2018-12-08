وزيرا الاتصالات والاستثمار يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وليكويد تليكوم

شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ليكويد تليكوم -مجموعة الاتصالات الرائدة في أفريقيا-لوضع الإطار العام لسبل التعاون المستقبلية في ثلاثة مجالات تشمل إنشاء مراكز البيانات، والتمويل الاستثماري في مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالي.





وقع على مذكرة التفاهم المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وماسيجوا ستريف رئيس مجلس إدارة مجموعة ليكويد تليكوم.





جاء ذلك على هامش فعاليات "منتدى أفريقيا 2018" الذي ينعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.





ويشمل مجالات التعاون؛ شراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مراكز أفريقيا للبيانات، إحدى الشركات التابعة ليكويد تليكوم للتعاون في بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة في أنحاء جمهورية مصر العربية. ومن المتوقع أن تضيف هذه الشراكة سعات كبيرة جديدة لمراكز البيانات لتلبية النمو المتزايد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وستساهم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خبراتها المحلية وخدمات الاتصالات والأراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات. بينما ستقوم الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم بالتعاون لإعداد نموذج للشراكة يتناسب مع أهداف الطرفين في المجالين الآخرين.





وتعتزم شركة ليكويد تليكوم الاستثمار بمبلغ 400 مليون دولار في جميع تلك المشاريع المقرر تنفيذها وفقا للتعاون المشترك كجزء من مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حيث شجع قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الاتصالات المصري.





وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الملائم لنمو الاستثمارات، مستعرضا أهم المقومات التي تتمتع بها مصر لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات الضخمة ومنها موقعها الجغرافي المتميز ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية بأراضيها ؛ مشيرا الى أن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة ستساهم في تنمية صناعة مراكز البيانات الضخمة من أجل توظيف ذلك الكم الهائل من البيانات؛ بما سيساعد على إيجاد فرص جديدة للشباب لخوض غمار علوم البيانات وتحليلاتها.





ومن جانبه علق وماسيجوا ستريف رئيس مجلس إدارة مجموعة ليكويد تليكوم قائلًا: "إن التوسع في انتشار العلامة التجارية لمراكز إفريقيا للبيانات في شمال افريقيا لأول مرة يدل على نيتنا للتواجد في جميع الدول الإفريقية. ونشعر بالسعادة للشراكة مع المصرية للاتصالات لنقدم مراكز تقديم البيانات ذات المستوى العالمي في مصر لنتمكن من استيعاب المتطلبات المتزايدة لمقدمي الخدمات السحابية العالمية ومقدمي الاتصالات والمؤسسات".





وأعرب المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن سعادته بهذه الشراكة والتي ستوفر لكافة الأطراف المساهمة في التحول الرقمي والنمو الاقتصادي لمصر، وأفريقيا والمنطقة.





كما يعد هذا المشروع إضافة جديدة لنشاط الشركة المتنامي في مراكز البيانات الذي سيمنح عملاء الشركة تجربة غير مسبوقة في هذا المجال في مصر.





ومن المقرر أن يتم إنشاء مركز بيانات عالمي في القاهرة على ان يتم الإعلان عن باقي المواقع تباعًا، وسيتصل مركز البيانات في مصر بمراكز البيانات الأخرى التابعة لشركة مراكز البيانات الإفريقية موفرًا لعملائها التواصل مع أكبر شبكة مراكز اتصالات في إفريقيا، وسيساهم وجود المزيد من مراكز خدمات البيانات ومرافقها في مصر في دفع استراتيجية التحول الرقمي في مصر، كما سيساهم في جذب مقدمي الخدمات السحابية العالميين لاستضافة برامجهم السحابية العامة في مصر.





الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر في قلب العالم يوفر لمشغلي الاتصالات في العالم الموقع المفضل لتقديم أدني زمن انتقال وتقديم سعات عالمية كبيرة اضافة الي أقصر ممرات الاتصالات وأكثرها كفاءة من أفريقيا إلى أوروبا، كما أثبتت الشركة المصرية للاتصالات على مدار السنوات الماضية ببنيتها التحتية المتطورة أنها الشريك المفضل للعديد من مشغلي الاتصالات في العالم.



