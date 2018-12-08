نيللي كريم تستعيد ذكرياتها مع البالية بدار الأوبرا

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها من داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا، وهي تسترجع ذكرياتها مع "الباليه".



وعلقت نيللي: "وجدت هذه الصورة عندما كنت أرقص في دار الأوبرا المصرية مع صديقي العزيز والراقص العظيم وأستاذي هاني حسن، أحلى ذكريات".



يشار إلى أن آخر أعمال نيللى كريم فيلم "بشترى راجل" مع الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون، والذي عرض في عام 2017، للمخرج محمد على وتأليف إيناس لطفى وشارك في بطولة العمل كل من لطفى لبيب وليلى عز العرب ومحمد حاتم.