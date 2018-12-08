نبيل الحلفاوي : فرنسا تمر بوضع شبه كارثي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن الأزمة الاخيرة التى مرت بها فرنسا بسبب قرار ارتفاع الضرائب وهو ما تسبب فى وجود مظاهرات احتجاجية على هذا الأمر.



وقال نبيل : "فرنسا تمر بوضع شبه كارثي بالفعل".



يذكر ان نبيل الحلفاوى كان آخر أعماله مسلسل "أمر واقع" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كريم فهمى ونجلاء بدر.