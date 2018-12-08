سعفان وصقر يتبادلان الدروع في افتتاح مبادرة مصر أمانة بين إيديك بالسويس..صور

تبادل محمد سعفان وزير القوي العاملة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدروع في افتتاح مبادرة "مصر أمانة بين أيديك".



وأهدى "سعفان" درع الوزارة لمحافظ السويس تقديرا لجهوده في الارتقاء بالمحافظ وشعبها، وأهدى "صقر" درع المحافظة للوزير تقديرا لدوره وحرصه على الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال إقامة علاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج.



وأهدى حاتم جاد الرب مدير مديرية القوي العاملة بالسويس، وسيد غنيم رئيس الاتحاد المحلي لعمال المحافظة، المصحف الشريف لكل من وزير القوي العاملة ومحافظ السويس على التوالي.



جاء ذلك عقب افتتاح الوزير، والمحافظ ، اليوم السبت، محطة جديدة من محطات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" ، وذلك بنادي شركة النصر للبترول بالمحافظة، لتدريب نحو 250 قيادة نقابية من العاملين في 28 لجنة بالقطاع، لتأهيلهم للحوار المجتمعي، واتفاقيات العمل ومعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل ، فضلا عن قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة ، بحضور المهندس نبيل فهمي رئيس الشركة، ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل.

