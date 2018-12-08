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الآثار عن فيديو الدنماركي وصديقته الإباحي: هزار بايخ

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:23 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن واقعة تسلق مصور دنماركي وصديقته للهرم، وتصوير فيلم إباحي أعلاه، "نوع من الهزار البايخ"، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتسلل فيها أجانب إلى أعلى الهرم، ولن تكون الأخيرة.

وأوضح "شاكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " TEN"، صباح اليوم، السبت، أن البعض يعتقد أن منطقة الأهرامات بها 3 أهرامات فقط، ولكن الحقيقة أن منطقة الأهرامات بها 11 هرما، وعدد كبير من المقابر الملكية.

وأضاف كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن كثيرا من الأجانب مصابون بهوس الآثار المصرية، ما يدفعهم لارتكاب وقائع غريبة، متابعًا أنه يجب استغلال الجانب الإيجابي لتلك الواقعة.

وأكد "شاكر" على أن النيابة تجري حاليا تحقيقاتها، وستخرج بنتيجة قريبا، فليس هناك تأكيد بالواقعة حتى الآن.
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الآثار عن فيديو الدنماركي وصديقته الإباحي: هزار بايخ

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