عبد الرحمن الغيلاني يكسب لقب سباق ياس للخيل

توج الفارس الإماراتي عبد الرحمن سعيد الغيلاني على صهوة الفرس "مافير ميسترال " من إسطبلات راكان للقدرة بطلا لسباق ياس لملاك الإسطبلات الخاصة FEI CEL نجمة لمسافة100 كيلومتر، الذي أقيم يوم أمس على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة87 فارس وفارسة من جميع الإسطبلات الخاصة ، وخصصت للسباق جوائز عبارة عن3 سيارات للفائزين الثلاثة الأوائل إضافة إلى جوائز نقدية للفائزين من الرابع وحتى العاشر .



وجاء في المركز الثاني الفارس الهندي فير سنج " على صهوة الجواد " أركاديان بارك ميرلين " من إسطبلات خالد أحمد الحمادي ، وحل في المركز الثالث الفارس العماني سعيد صالح البلوشي على صهوة الجواد " كيكمادار " من إسطبلات الداربي للقدرة .



وأشرف على تنظيم السباق نادي أبوظبي للفروسية بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية، تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.



وعقب ختام السباق قام عدنان سلطان النعيمي مدير نادي ابو ظبي للفروسية و لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي للشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار " بتتويج الفائزين الثلاثة الأوائل .

























