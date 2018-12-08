استعراض استراتيجية دعم ريادة الأعمال في حفل أفضل 100 شركة بأفريقيا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دعم الدولة لريادة الأعمال لم يعد ترفًا، ولهذا تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع الفكر الابتكاري للشباب وتحفيزهم من خلال نشر ثقافة العمل الحر وإعداد البيئة الداعمة له، مشيرا إلى أن برامج الوزارة وأنشطتها لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب تستند على ثلاث ركائز رئيسية هي بناء قدرات الشباب، وتوفير البيئة الداعمة للإبداع وريادة الأعمال، وتوفير التمويل المطلوب لتأسيس الشركات الناشئة.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في حفل إعلان أفضل 100 شركة رائدة بأفريقيا، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن دعم ريادة الأعمال في القارة الأفريقية وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفيليب لو هورو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.



واستعرض الدكتور عمرو طلعت، خلال كلمته البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار الركيزة الأولى الخاصة ببناء قدرات الشباب وأهمها تنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتنمية قدرات وتأهيل ١٠ آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس ١٠٠ شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال، فضلا عن إطلاق أكاديمية تدريب لكافة شباب القارة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه فيما يخص الركيزة الثانية الخاصة بتوفير البيئة الداعمة لريادة الأعمال؛ فإنه قد تم تدشين 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من أجل تحقيق تعاون بين الأكاديميين والشباب والشركات لخلق مشروعات، كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتي نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز معمل الأمم المتحدة الإقليمي بالقرية الذكية لرعاية الإبداع التكنولوجي في أفريقيا بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لتنمية مهارات الشباب من كافة أنحاء القارة الأفريقية بما يساهم في بناء حلول تكنولوجية وابتكارية للتحديات التي تواجهها دول القارة.



وأضاف الوزير أن الركيزة الثالثة تتمثل في توفير التمويل للشركات الناشئة من خلال البرامج التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال مبادرة فكرتك شركتك حيث شهدت الأسابيع الماضية استقبال 20 شركة سيتم إمدادها بالتمويل لتطوير أعمالها.