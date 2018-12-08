سيدة تناشد وزيرة الصحة لإجراء عملية نخاع شوكي لوالدتها

ناشدت المواطنة إنجي محمد، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية، مساعدتها في إجراء عملية زراعة نخاع شوكي لوالدتها.



وقالت عبر رسالة لموقع "صدى البلد": "محتاجين مساعده ضروري هتضيع لو ملقناش الدم وحالتي المادية على قدي، وبابا متوفي بنفس المرض زراعة نخاع".



وناشدت من يريد مساعدتها التواصل على رقم 01091361659.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .