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كريم العمدة: الاقتصاد المصري لن ينمو بمعزل عن القارة الإفريقية .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:22 م
الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة
ندى فتح الله
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي والباحث في الشؤون الإفريقية، إنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في البلاد وجه اهتمامًا كبيرا للقارة الإفريقية بعد أن ظلت مهملة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 30% من زيارات "السيسي" الخارجية كانت للدول الإفريقية.

وتابع "العمدة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، السبت، أن القارة الإفريقية تمثل لمصر بعدا حيويا، وبعدا أمنيا إستراتيجيا، ولذلك لابد من تحقيق الترابط القوي بين العلاقات السياسية والاقتصادية حتى يصبح هناك تكامل بين كافة دول القارة.

وأكد "العمدة" أنه لا يمكن حدوث نمو اقتصادي داخل مصر بمعزل عن القارة الإفريقية، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
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