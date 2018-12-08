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تعليم

التعليم: 4 أهداف رئيسية وراء إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليست تحديثًا لنظام التعليم الفني الحالي .

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن هذه النوعية من المدارس هي علامة تجارية جديدة تستند إلى نظام جديد بالكامل ، يهدف إلى إصدار شهادات للمدارس القادرة على تقديم تعليم وتدريب متميز ذو معايير دولية للجودة والكفاءة.

وقالت الوزارة : تهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى: التركيز على الجودة من خلال الشراكة مع هيئات الاعتماد الدولية ، والحفاظ على معادلة متوازنة بين التعلم القائم على العمل والتعلم الصفي ، وإشراك الهيئات الصناعية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية ، وبناء الشراكات بهدف توفير قوى عاملة متطورة لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية.
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