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أخبار البلد

الهجرة تتواصل مع التعليم لبحث إمكانية وجود مدارس للجاليات المصرية بالخارج

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:37 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخا
سعيد العربي
في إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، أكدت وزيرة الهجرة أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

بدأت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى.

وفي ضوء استفسار المواطن المصري "أحمد عبد الهادي" عن إمكانية إقامة مدارس خاصة بالجاليات المصرية في الخارج، كشفت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص هذا الأمر، وأنه يتم دراسته والتواصل مع الدول المعنية وفقًا لطلبات الجاليات المصرية، لتوصيل مناهجنا المصرية وإنشاء مدارس مصرية بالخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أنها حرصت خلال هذا الشهر على وجود ممثلين من البورصة المصرية ووزارتي التضامن والإسكان، للحديث عن المشروعات المقدمة من الإسكان للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى شرح مستفيض حول قانون المعاشات والجزء الخاص بالمصريين بالخارج، وأيضًا حديث ممثل البورصة حول إمكانية مشاركة المصريين بالخارج في البورصة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها في انتظار كافة التساؤلات والمقترحات من خلال مبادرة "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة" وأن هذا التفاعل أمر هام للتواصل مع المصريين بالخارج للتعرف على أفكارهم واقتراحاتهم.

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=cr10aj3XmsA
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