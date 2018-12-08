مصر للطيران: جناح خاص بمطار شرم الشيخ لتسهيل إجراءات ضيوف الكوميسا

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي لمؤتمر الكوميسا "أفريقيا 2014، المنعقد اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، بجناح خاص في المؤتمر، لتسهيل إجراءات السفر والوصول لضيوف المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".



وتسير مصر للطيران، يوميا ما بين 10 إلى 15 رحلة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، خلال فترة انعقاد المؤتمر، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري إلى نحو 40 رحلة لنقل ضيوف المؤتمر المشاركين فضلا عن تخصيص فرق خاصة من العلاقات العامة لاستقبال ضيوف المؤتمر بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة لاستقبال الضيوف القادمين من دول أفريقيا ونقلهم على متن رحلات الشركة الوطنية إلى مقر انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.



وينطلق مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجار، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.