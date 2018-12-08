ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر للطيران: جناح خاص بمطار شرم الشيخ لتسهيل إجراءات ضيوف الكوميسا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي لمؤتمر الكوميسا "أفريقيا 2014، المنعقد اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، بجناح خاص في المؤتمر، لتسهيل إجراءات السفر والوصول لضيوف المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

وتسير مصر للطيران، يوميا ما بين 10 إلى 15 رحلة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، خلال فترة انعقاد المؤتمر، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري إلى نحو 40 رحلة لنقل ضيوف المؤتمر المشاركين فضلا عن تخصيص فرق خاصة من العلاقات العامة لاستقبال ضيوف المؤتمر بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة لاستقبال الضيوف القادمين من دول أفريقيا ونقلهم على متن رحلات الشركة الوطنية إلى مقر انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

وينطلق مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجار، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
مصر للطيران: جناح خاص بمطار شرم الشيخ لتسهيل إجراءات ضيوف الكوميسا
loading...

ترشيحاتنا

تويتر الإمارات يشتعل بعد فوز الوصل على العين.. وحسين الشحات: الحكم قال لى اتكل على الله.. فيديو

جامعة نيويورك تقاطع إسرائيل.. فيديو

إحالة مسئول بحديقة الحيوان للمحاكمة بعد اختلاسه مليون ونصف جنيه

محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

الأهلي يبدأ في توسيع دائرة التفاوض بحثا عن الصفقة الرابعة

شاهد.. الغضب يشعل باريس وإغلاق الشوارع بالمدرعات في وجه المتظاهرين

دراسة: السمنة قد تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة

الزمالك يرفض بيع الحاوى للشعلة السعودي

شاهد.. قنابل الغاز تشعل حماس متظاهري باريس

علي جمعة يكشف عن 11 أمرا يحدث لك بسبب الصلاة على النبي وقت الكرب

ننشر نص مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

تركي آل الشيخ: بيراميدز لديه القدرة على التعاقد مع أى لاعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متظاهرو السترات الصفراء يستهدفون قصر الرئاسة والأمن يرد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

فيديو

شاهد .. لحظة بكاء شيرين عبد الوهاب فى حفلها بالكويت
شاهد.. متظاهرو السترات الصفراء يقذفون الشرطة الفرنسية بالحجارة
قانوني: الصحة والتعليم أكثر القطاعات عرضة للشائعات.. فيديو
شاهد.. مدرعات للشرطة الفرنسية في شوارع باريس والمحتجون يلقون الحجارة
الآثار عن فيديو الدنماركي وصديقته الإباحي: هزار بايخ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟