النائب العام يحيل عصابة للجنايات لاتهامها بالاتجار بالمخدرات والقتل

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة تشكيل عصابي من 7 أفراد إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل العمد، وتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة.





باشرت نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول، يعاونه المستشار فهد مجدى، وكيل النائب العام.





جاء بالتحقيقات، أن المتهمين قتلوا عمدًا المجنى عليه "محمد عثمان فاضل"، بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري بندقية آلية كانت بحوزته، والتى استقرت بجسده قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي.





كما أن المتهمين أخفوا جثة المجنى عليه يوسف صالح حسين بدون إخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها لتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن وضعوا جثمانه داخل سيارة ملاكي حتى وصلوا لدائرة مركز شرطة الصف ثم ألقوها على جانب الطريق.





وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية، وثلاث بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها وإحرازها وحازوا مسدسًا فردى الطلقات وذخيرة كما ألفوا عصابة وتدخلوا فى إداراتها وتنظيمها وكان الغرض منها الاتجار فى الجواهر المخدرة داخل البلاد وحازوا بقصد الاتجار مخدر الهيروين والترامادول.





وأفاد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بأن تحرياته أثبتت قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته ثم استولى على سلاحه الأميري وقام المتهمون من الثاني حتى الأخير بإخفاء السلاح النارى المستخدم فى قتل المجنى عليه وكذا السلاح الأميرى عهدته بدفنه بإحدى المناطق الصحراوية كما أضافت تحرياته أن المتهمين من الأول حتى السادس ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المواد المخدرة وحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم وتمكن من ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع وبحوزتهم جوهر الهيروين المخدر وأقراص الترامادول المخدرة وهواتف محمولة ومبلغ مالى وأرشدوه عن مكان تواجد الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة وبمواجهتهم أقروا له بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن تجارتهم.





كما أقر المتهم خالد سلام أسليم، بصحة تحقيقات النيابة العامة بتكوين بتشكيل عصابي مع باقي المتهمين تخصص فى تجارة المواد المخدرة وحيازة وإحراز للأسلحة النارية والذخائر وكذا أقر بقيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه محمد عثمان فاضل .



