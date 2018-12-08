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فن

نوال الزغبى تقضى ليلة رأس السنة فى بيروت

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:27 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت المطربة نوال الزغبى احياء حفلا غنائيا فى بيروت، وذلك بمناسبة ليلة رأس السنة وذلك قبل طرح ألبومها الجديد، والذى انتهت من تسجيله وسلمت للشركة المنتجة الماستر الخاص به.

نوال الزغبي تعاونت في الألبوم مع الملحّن عمرو مصطفى، وتمكّنت من انتزاع أغنية رائعة بحسب ما علمنا من الملحن سليم سلامة.

وتعمل روتانا بعد إطلاق الألبوم على إعداد حفل إطلاق رسمي سيكون مفاجأة بالنسبة إلى المتابعين وجمهور الزغبي، على أن يكون لها أيضًا حفل توقيع في أحد مرافق دبي السياحية.
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