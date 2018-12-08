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قانوني: الصحة والتعليم أكثر القطاعات عرضة للشائعات.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:27 م
الدكتور نبيل حلمي،
الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي
ندى فتح الله
أفاد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، بأن الشائعات هي أحدى وسائل الحرب ضد الدولة بطريقة غير مباشرة، خاصة في التوقيت الحالي الذي تنجح فيه الدولة المصرية في القضاء على أعدائها، إضافةً إلى أن مصر استطاعت بفضل قواتها المسلحة القضاء على الحرب العلنية التي تستخدم فيها الأسلحة، ولم يتبق للعدو طريقة أخرى لإضعاف الدولة بخلاف الشائعات.

وأشار "حلمي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، السبت، إلى أن كلًا من مجال الصحة والتعليم من أكثر المجالات التي يطلق عليها الكثير من الشائعات لتشكيك المواطنين في قدرة الدولة على توفير حياة كريمة لهم، حيث إنه لا يوجد دولة في العالم من الممكن أن تنهض دون تقديم خدمة تعليمية وصحية متميزة لمواطنيها.

وقال إن قانون 157 الخاص بتجريم الشائعات هام جدًا في هذا التوقيت لمواجهة الحرب الصامتة التي تتعرض لها الدولة، مشيرًا إلى أن القانون لم يجرم اللجوء إلى الإنترنت، ولكنه يجرم الممارسات الخاطئة التي تتم من خلاله، وعلى رأسها عدم استخدام البيانات الشخصية الخاصة بمستخدميه إلا بإذن قضائي.
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