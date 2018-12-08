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مرأة

أخصائي أسنان: مصر من أهم دول العالم في صناعة ابتسامة هوليوود

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكدت الدكتورة دينا إبراهيم أخصائي الفم والأسنان، وجراحات الوجه والفكين والمتحدث الرسمي لمبادرة "غيرني.. Change me" أن مصر من أهم دول العالم الآن فى صناعة ابتسامة هوليود وزاد نسبة المرضى الذين تستقبلهم مصر سنويًا من مختلف دول العالم الباحثين عن الجودة في الطب والأداء الصحي المرتبط بعالم الأسنان وتجميلها.

وقالت الدكتورة دينا إبراهيم، إن هذا التطور الملحوظ جاء بفضل الأطباء المصريين والإمكانيات الطبية المذهلة سواء البشرية أو التكنولوجية التي وصلت إليها مصر في الفترة الأخيرة، إضافة إلى احتواء كل مدن مصر على العديد من المنشآت الترفيهية والمعالم السياحية سواء المرتبطة بالسياحة الترفيهية أو السياحة العلاجية.

وأضافت الدكتورة دينا إبراهيم: تعد ابتسامة هوليوود في مصر من الإجراءات التجميلية البسيطة التي تعتمد في إحداث تأثيرها على إضافة قشور خزفية ناصعة البياض على السطح الخارجي للأسنان، وتتوفر تلك القشور البيضاء من خامات متعددة أكثرها شيوعًا البورسلين واللومينير وفينير الأسنان والزيركونيا.

وأوضحت الدكتورة دينا إبراهيم، أن مصر اكتسبت شهرة عالمية في تقنية صناعة ابتسامة هوليوود خلال فترة وجيزة من الإعلان عنها، حيث سرعان ما أثبتت تلك التقنية الحديثة نسبيًا فعاليتها في تبييض الأسنان والحصول على ابتسامة ناصعة وإطلالة مميزة تشبه إطلالات نجوم هوليوود وقد كان ذلك سبب منحها ذلك المسمى الشائع.
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