اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تعلن عن جدول امتحانات مواد التخلف

أعلنت كلية الإقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن جدول امتحانات مواد التخلف للفصل الدراسى الأول للفرق الأربعة تحت إشراف الدكتورمحمود السعيد عميدة الكلية.



وأشارت داليا محمد مديرة العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا الجدول للطلاب المقبولين بمواد من فرق سابقة و طلاب المؤهلات العليا لوجود مواد متعارضة بجدول إمتحانات الفصل الدراسى الأول.



وأضافت داليا أن الامتحانات تبدأ يوم السبت الموافق التاسع و العشرين من ديسمبر الجارى و حتى الإثنين الموافق الواحد والثلاثين من الشهر ذاته و يعقد الامتحان بمبنى الكلية من التاسعة و النصف صباحًا و حتى الحادية عشرة و النصف.