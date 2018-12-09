ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى.. تعرف عليها

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:00 ص
صورة أرشيفية - حبس
صورة أرشيفية - حبس
معتز الخصوصى
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أعدت تعديلا على قانون العقوبات لإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.

وأشارت عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عددا من العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى منها تحديد إقامة المتهم فى المنزل أو دفعه غرامة أو منعه من السفر.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة ستسعى لمناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، بهدف الانتهاء منه وعرضه على اللجنة التشريعية بالبرلمان، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
loading...

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: رفضت عرض شركة صينية لتوريد عدادات مسبقة الدفع

ترامب يقترب من قفص الاتهام وقشة وحيدة يتمسك بها

ناقد رياضي: الأهلي يحتاج رمضان صبحي وأتمنى رحيل النني عن أرسنال

محمد صلاح يثير الجدل بأحدث صورة له بعد ثلاثية ليفربول

عائلة مجرمة جدا.. 200 عملية سطو في سنة والأحكام صادمة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للقطن التشادى

حكم أداء العمرة عن المتوفى

الاختبار الطبي يحسم موقف عبدالله جمعة اليوم

إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني أوائل أبريل القادم

البحوث الإسلامية يوضح حكم البسملة بعد تكبيرة الإحرام

فى موسمه.. الطريقة الصحيحة لشراء وتخزين القرنبيط

محمود قابيل يبدأ تصوير فاتحة خير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

شاهد.. قمصان ميسي ومارادونا في مزاد لملابس نجوم كرة القدم في إيطاليا
المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو
منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟