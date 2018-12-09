مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى.. تعرف عليها

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أعدت تعديلا على قانون العقوبات لإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.



وأشارت عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عددا من العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى منها تحديد إقامة المتهم فى المنزل أو دفعه غرامة أو منعه من السفر.



وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة ستسعى لمناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن، بهدف الانتهاء منه وعرضه على اللجنة التشريعية بالبرلمان، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

