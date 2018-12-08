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أخبار العالم

العراق : القبض على إرهابي وتفجير عبوتين ناسفتين في الأنبار

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، القبض على إرهابي، وتفكيك عبوتين ناسفتين في الأنبار.

وذكر المركز، في بيان أوردته قناة (العراقية)الإخبارية، اليوم السبت، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مخيم العامرية، موضحا أن القوات الأمنية فككت عبوتين ناسفتين في منطقة (البو علي الجاسم) في الرمادي.

على جانب آخر، أفاد مصدر أمني، بأن مدنيا قتل بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة (أبو غريب) غربي العاصمة بغداد، موضحا أن المسلحين وجهوا أسلحتهم الكاتمة باتجاه المدني أثناء مروره بالمنطقة، ما أسفر عن مقتله في الحال.
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