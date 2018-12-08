شريف سامي: تنظيم مصر لمنتدى أفريقيا عدة مرات يؤكد إصرارها على النجاح

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق وخبير التمويل، إن تنظيم مصر لفاعليات مؤتمر افريقيا 2018 للعام الثالث علي التوالي، يؤكد نجاح الدولة في توجهاتها نحو القارة السمراء بدعم من القيادة السياسية، موضحا أن الحضور الكبير من جانب المشاركين يعد خطوة إيجابية .



