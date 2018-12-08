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اقتصاد

شريف سامي: تنظيم مصر لمنتدى أفريقيا عدة مرات يؤكد إصرارها على النجاح

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
شرم الشيخ -محند يحيي وعلياء فوزي
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق وخبير التمويل، إن تنظيم مصر لفاعليات مؤتمر افريقيا 2018 للعام الثالث علي التوالي، يؤكد نجاح الدولة في توجهاتها نحو القارة السمراء بدعم من القيادة السياسية، موضحا أن الحضور الكبير من جانب المشاركين يعد خطوة إيجابية .

وأضاف "سامي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " علي هامش فاعليات منتدي أفريقيا 2018 المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي؛ أن المشاركين من ممثلي المستثمرين ورواد الأعمال علي المستويين المحلي والإفريقي، لم يأتوا مُجاملة للحكومة ولكن هناك يقينا باهتمام حكومي ببيئة الأعمال، مشيرا إلي أن رواد الأعمال بحاجة للتمويل وتمثيل المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية في ذلك الحدث هو خطوة جيدة ويتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام القادم.
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