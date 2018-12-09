ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو حامد: مؤتمر الكوميسا تتويج لجولات الرئيس السيسى فى أفريقيا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:49 ص
لنائب محمد أبو حامد
لنائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: إن منتدى الكوميسا "إفريقيا-2018" بشرم الشيخ، يأتى تتويجًا للتوجه المصرى نحو القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والذى تم وضعه على أجندة الرئيس السيسى فيما يخص العلاقات الخارجية. 

وأشار "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أولى الجولات الخارجية للرئيس السيسى كانت فى أفريقيا، حيث لم يكن الرئيس الأسبق مبارك يحضر أيًا من القمم الأفريقية خلال فترة تولية حكم مصر، مؤكدا ان القيادة السياسية تعى تماما مدى أهمية العلاقات المصرية فى أفريقيا وانها تمثل عمق استراتيجى هام لمصر.

وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن مصر عادت بقوة للقارة الأفريقية وتريد ان تستعيد مكانتها مرة اخرى، إيمانا منها أن أفريقيا تعتبر أهم عمق استراتيجى للدولة المصرية، خاصة وأن عمقنا الأقريقى مؤثر، مشيرًا إلى أن مصر شكلت روابط قوية مع دول حوض البحر المتوسط.
loading...

ترشيحاتنا

باسم مرسي يؤدي العمرة

الأرصاد تزف خبرا سعيدا بشأن سقوط الأمطار

خليفة المستشارة الألمانية تبكي خلال حفل تنصيبها.. فيديو

فى موسمه.. الطريقة الصحيحة لشراء وتخزين القرنبيط

البحوث الإسلامية يوضح حكم البسملة بعد تكبيرة الإحرام

الأهلى يلتقى طلائع الجيش فى مواجهة قوية بالدورى الممتاز .. اليوم

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للقطن التشادى

سقوط جرحى من الصحفيين برصاص الشرطة الفرنسية

سلجوق يونتام يكشف حقيقة مشاركته بيرين سات بطولة مسلسلها الجديد

الفنانة درة تعلن رأيها في قرار تونس بمساواة المرأة و الرجل في الميراث .. فيديو

10 قراريط وراء مقتل أمين شرطة وانتحار عمه في البحيرة

ريال مدريد ضيفا ثقيلا على هويسكا بالدوري الإسباني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

شاهد.. قمصان ميسي ومارادونا في مزاد لملابس نجوم كرة القدم في إيطاليا
المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو
منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟