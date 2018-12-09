أبو حامد: مؤتمر الكوميسا تتويج لجولات الرئيس السيسى فى أفريقيا

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: إن منتدى الكوميسا "إفريقيا-2018" بشرم الشيخ، يأتى تتويجًا للتوجه المصرى نحو القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والذى تم وضعه على أجندة الرئيس السيسى فيما يخص العلاقات الخارجية.
وأشار "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أولى الجولات الخارجية للرئيس السيسى كانت فى أفريقيا، حيث لم يكن الرئيس الأسبق مبارك يحضر أيًا من القمم الأفريقية خلال فترة تولية حكم مصر، مؤكدا ان القيادة السياسية تعى تماما مدى أهمية العلاقات المصرية فى أفريقيا وانها تمثل عمق استراتيجى هام لمصر.
وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن مصر عادت بقوة للقارة الأفريقية وتريد ان تستعيد مكانتها مرة اخرى، إيمانا منها أن أفريقيا تعتبر أهم عمق استراتيجى للدولة المصرية، خاصة وأن عمقنا الأقريقى مؤثر، مشيرًا إلى أن مصر شكلت روابط قوية مع دول حوض البحر المتوسط.