محافظ المنوفية: الرئيس السيسي لو يطول يجب لمصر حتة من القمر هيعملها

قال اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، إنه لا يوجد خلال تلك الفترة أهم من محاربة الإرهاب، مطالبًا بترسيخ قيم التسامح والمواطنة ومواجهة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية.





وتابع عباس خلال المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر المنعقد الآن بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعنوان: "الإرهاب لا دين له.. مسلم مسيحى أيد واحدة": "الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينام ولو يطول يجيب حته من القمر لمصر هيجيبها ودورنا المشاركة في بناء الوطن".



