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برلمان

هيام حلاوة: مؤتمر أفريقيا 2018 يعزز دور مصر في القارة السمراء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا 2018 يعزز دور مصر في القارة الأفريقية، خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وثمنت حلاوة، فى بيان لها اهتمام المؤتمر، بتخصيص جلسات تركز على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية فى تجمع يسمى "تمكين المرأة فى أفريقيا"، مؤكدة أن هناك طموحات للمرأة في إفريقيا يجب على الحكومات المساعدة في تلبيتها.

وأشارت عضو البرلمان إلى اهتمام الرئيس السيسي، بتحقيق تعاون مثمر مع دول القارة الأفريقية، في كافة المجالات، وخاصة في التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن المؤتمر يعد من أكبر التجمعات الاقتصادية في القارة وسيكون له عائد جيد على الدول المشاركة من خلال عرض فرص الاستثمار فيها.
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