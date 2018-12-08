شوارع فرنسا تتحول لسحابة كثيفة من الغازات المسيلة للدموع

أكد عبد الرحيم الفارسي، مراسل فضائية سكاي نيوز، أن شوارع فرنسا تحولت لسحابة كثيفة من الغازات المسيلة للدموع، التي قذفت بها قوات الأمن المتظاهرين ذوي السترات الصفراء، لافتا إلى أن سماء قوات الأمن تحولت لأمطار من الحجارة التي يقوم المتظاهرين برشقها.



وأوضح الفارسي، أن الاشتباكات مازلت مستمرة بين قوات الأمن ومتظاهري السترات الصفراء المعترضين على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن المتظاهرين يصرون على عدم التراجع أو الانسحاب.



وتابع، أن المتظاهرين مستمرين في تهشيم واجهات المحلات التجاري، بالإضافة لإضرام النيران في السيارات.