رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل 14 خبيرا هولنديا في مجال جراحات القلب

استقبل الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 7-14 ديسمبر الجاري.



وأشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير للوفود الطبية الهولندية التي تزور مستشفيات قنا الجامعية عدة مرات سنويًا في الارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بجانب علاج الحالات الحرجة خاصة في التخصصات النادرة مثل جراحات القلب المفتوح، مما يعود بالنفع على مواطنين إقليم جنوب الصعيد حيث أصبحت تلك الوفود مصدر ثقة للمواطنين الذين ينتظرونهم من الحين للآخر، مشيدًا بالتعاون الدائم مع الجمعية المصرية الهولندية بهولندا والتي تضمنت الأنشطة الطلابية أيضًا وليست الطبية فقط.



وأضافت الدكتورة غادة شاهين- استشاري جراحات القلب المفتوح بمستشفيات زفولة الهولنديه، بأن الفريق الطبي الهولندي يجري حوالي 17 حالة قلب مفتوح خلال فترة تواجده بمستشفيات قنا الجامعية، حيث يضم الفريق الطبي المتخصص في جراحات القلب المفتوح 14 خبير هولندي من استشاريين جراحة القلب المفتوح وأمراض القلب والتخدير، بالإضافة الى التمريض والفنيين لضمان أعلى نسب نجاح للعمليات الجراحية التي يجريها الوفد.



وأكد الدكتور أسامة حسين- مدير عام مستشفيات قنا الجامعيه، بأن استضافة الوفد الطبي الهولندي يأتي في إطار مساعي الدولة نحو الانتهاء من جميع قوائم الانتظار، حيث استطاعت مستشفيات قنا الجامعية خلال الفترة الماضية من الانتهاء من جميع قوائم الانتظار في تخصص القسطرة القلبية والقرب من انتهاء جميع حالات جراحة العظام وعمليات القلب المفتوح سواء من خلال الخبرات المتواجدة بمستشفيات قنا الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وأطباء مستشفيات قنا الجامعية أو من خلال الوفود والفرق الطبية الخارجية والمحلية.



حضر اللقاء الدكتور محمود خضاري- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سعيد- رئيس الوفد الطبي الهولندي واستشاري أمراض القلب بهولندا والدكتور كرم مسلم- رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعة والدكتور محمد عبد الباري- أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بطب قنا.

