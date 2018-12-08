ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل 14 خبيرا هولنديا في مجال جراحات القلب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
يوسف رجب
استقبل الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 7-14 ديسمبر الجاري.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير للوفود الطبية الهولندية التي تزور مستشفيات قنا الجامعية عدة مرات سنويًا في الارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بجانب علاج الحالات الحرجة خاصة في التخصصات النادرة مثل جراحات القلب المفتوح، مما يعود بالنفع على مواطنين إقليم جنوب الصعيد حيث أصبحت تلك الوفود مصدر ثقة للمواطنين الذين ينتظرونهم من الحين للآخر، مشيدًا بالتعاون الدائم مع الجمعية المصرية الهولندية بهولندا والتي تضمنت الأنشطة الطلابية أيضًا وليست الطبية فقط.

وأضافت الدكتورة غادة شاهين- استشاري جراحات القلب المفتوح بمستشفيات زفولة الهولنديه، بأن الفريق الطبي الهولندي يجري حوالي 17 حالة قلب مفتوح خلال فترة تواجده بمستشفيات قنا الجامعية، حيث يضم الفريق الطبي المتخصص في جراحات القلب المفتوح 14 خبير هولندي من استشاريين جراحة القلب المفتوح وأمراض القلب والتخدير، بالإضافة الى التمريض والفنيين لضمان أعلى نسب نجاح للعمليات الجراحية التي يجريها الوفد.

وأكد الدكتور أسامة حسين- مدير عام مستشفيات قنا الجامعيه، بأن استضافة الوفد الطبي الهولندي يأتي في إطار مساعي الدولة نحو الانتهاء من جميع قوائم الانتظار، حيث استطاعت مستشفيات قنا الجامعية خلال الفترة الماضية من الانتهاء من جميع قوائم الانتظار في تخصص القسطرة القلبية والقرب من انتهاء جميع حالات جراحة العظام وعمليات القلب المفتوح سواء من خلال الخبرات المتواجدة بمستشفيات قنا الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وأطباء مستشفيات قنا الجامعية أو من خلال الوفود والفرق الطبية الخارجية والمحلية.

حضر اللقاء الدكتور محمود خضاري- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف الغرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سعيد- رئيس الوفد الطبي الهولندي واستشاري أمراض القلب بهولندا والدكتور كرم مسلم- رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعة والدكتور محمد عبد الباري- أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بطب قنا.
رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل 14 خبيرا هولنديا في مجال جراحات القلب
رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل 14 خبيرا هولنديا في مجال جراحات القلب
رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل 14 خبيرا هولنديا في مجال جراحات القلب
رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل 14 خبيرا هولنديا في مجال جراحات القلب
loading...

ترشيحاتنا

المصريون يحتفلون بمحمد صلاح على السوشيال ميديا بعد الهاتريك

هذه مفاجآت حزب الله لـ إسرائيل

جريمة خطف في السعودية ترصدها كاميرا مراقبة.. فيديو

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية .. فيديو

شاهد.. قنابل الغاز تشعل حماس متظاهري باريس

النيران الصديقة تمنح هدفا ثالثا لـ ليفربول فى شباك بورنموث عقب ثنائية صلاح .. فيديو

عربات الأمن الكاسحة تحاول إزالة متاريس السترات الصفراء.. فيديو

رشا مهدى فى جولة مع الأميرة هيفاء بالرياض .. صور

25 سنة لـ قاتلة زوجها.. العروسة فتحت بطنه بـ سكين بعد 4 أشهر من الزفاف

توقعات بإقالة رئيس الحكومة الفرنسية والمتظاهرون يطالبون برحيل ماكرون

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي ..فيديو

إسرائيل تكشف هوية أحد عناصر حزب الله داخل النفق الحدودي.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشا مهدى فى جولة مع الأميرة هيفاء بالرياض .. صور

أسعار الأسماك في الأقصر تبدأ من 12.5 جنيه.. صور

أناقة ملكية.. إطلالات الأميرة ماري في زيارتها إلى لاتفيا.. صور

متظاهرو السترات الصفراء يستهدفون قصر الرئاسة والأمن يرد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

فيديو

شرطة البيئة والمسطحات تشن حملاتها وتحقق نتائج إيجابية.. فيديو
نتائج جهود القوافل الطبية خلال نوفمبر في إطار مبادرة كلنا واحد.. فيديو
الري: نعمل على تنفيذ خطط مرحلية للتصدي لأخطار السيول ..فيديو
الكويت للتنمية: مصر ضمن أكبر المستفيدين من تمويل الصندوق ..فيديو
عربات الأمن الكاسحة تحاول إزالة متاريس السترات الصفراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟