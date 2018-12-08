تدشين نظام جديد للري إلكترونيا في كلية الزراعة بأسوان

دشنت كلية الزراعة جامعة أسوان بالتعاون مع شركة غرب الصين للأعمال الإلكترونية نظاما جديدا للتحكم في الري إلكترونيا من خلال الإنترنت طبقا لاحتياجات النبات للري وذلك بمقر الجامعة .



شهد - حفل التدشين اليوم السبت - رئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب ، عميد كلية الزراعة الدكتور ياسر عبد الحميد دياب ،والدكتورة نشوى البنداري مدير المركز العربى الصيني لنقل التكنولوجيا .



وقال عميد الكلية ، إن النظام الجديد يهدف إلى توفير المياه وينظم إدارة الري في مجال مفتوح ، ويشرف عليه كل من كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين، ومركز نقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك وفقا لاحتياجات تنمية الزراعة المصرية.

أضاف دياب أن الوفد الصيني قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة للبدء في تنفيذ هذا النظام والذي استغرق تنفيذه واختباره 3 أيام متواصلة .



ن جانبه قال الدكتور محمد ابو الليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ، أن نظام الري الجديد يقدم ويطبق تكنولوجيا متطورة لتوفير المياه في مجال الري ، وتم تطبيقه في حقل المانجو بمقر الجامعة بصحاري، وهو حقل مصمم على الطراز المصرى، مشيرا إلى أن هذا النظام سوف يساهم في إجراء البحوث العلمية المختلفة وإبراز نظام الري الذكي الموفر للمياه على أساس تكنولوجيا إنترنت الأشياء .



وأوضح أن فكرة نظام التحكم في الري إلكترونيا يعتمد على وجود حساسات إلكترونية تقيس درجة رطوبة الأرض ومدى احتياج النبات للمياه وهذه الحساسات موصلة بأجهزة حديثة تقوم بمنع وفتح تدفق المياه فى شبكة الري إلكترونيا .



