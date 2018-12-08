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اقتصاد

إيران: استئناف صادرات الغاز إلى العراق بعد إصلاح خط أنابيب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
رويترز
ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أن طهران استأنفت صادرات الغاز إلى العراق بعد فترة توقف بسبب عطل في أحد خطوط الأنابيب بعد انهيار أرضي وفيضانات.

ونقل موقع شانا عن شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم السبت القول إن الغاز بدأ يتدفق مجددا في الخامس من ديسمبر كانون الأول بعد إصلاح خط الأنابيب.

كان العراق قد أعلن في 28 نوفمبر أن صادرات الغاز توقفت في اليوم السابق في أعقاب زلزال مما حرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميجاوات في ظل اعتماد بغداد الشديد على الغاز الإيراني لتغذية محطاتها.

وقالت الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر إن العراق يمكنه مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة لمدة 45 يوما ما دام لا يسدد مدفوعاته لإيران بالدولار.
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