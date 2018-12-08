مجلس الزمالك يستقبل فريق 2003 بعد الفوز على الأهلى

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبو مواليد 2003 لكرة القدم بمقر المكتب بالنادي ، بتواجد رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائبه وعلاء مقلد عضو المجلس ، عقب فوزهم علي الأهلي بثلاثية مقابل هدف ببطولة الجمهورية للناشئين.



وهنأ المجلس اللاعبين والجهاز الفني ، علي هذا الفوز الكبير على الأهلي بملعبه ووسط جماهيره ، وطالبهم بمواصلة الانتصارات وحصد البطولة.



وقرر رئيس النادي صرف مكافأة للاعبين والجهاز ، بعد هذا الفوز تحفيزا لهم علي مواصلة الانتصارات ، كذلك قام بالتقاط الصور التذكارية معهم.