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تعرف على 4 دراسات ترصد تأثير تدخين السجائر على الصحة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
رنا عصمت
كشفت دراسة طبية حديثة أن تدخين السجائر بإمكانه التسبب في الإصابة بمشاكل صحية، تخطت سرطان الرئة، كسرطان الكبد وفقدان البصر والسكري وضعف الانتصاب، لذلك نقدّم لك في هذا التقرير أبرز الدراسات عن التدخين. 

دراسة بريطانية.. التدخين يؤثر على الوظائف المعرفية: 
أكدت دراسة أن التدخين قد يسبب ترقيق قشرة الدماغ، المسؤولة عن وظائف المعرفة مثل الذاكرة واللغة والاستيعاب،لذلك إن كنت من الذين يعانون من ذاكرة ضعيفة، فضلا عن قلة الاستيعاب، توقف عن التدخين إن كنت تفعل، إذ إنه مسؤول عن تراجع الوظائف المعرفية كاللغة والفهم، إضافة إلى التذكر، بحسب دراسة بريطانية. 


دراسة أمريكية.. التدخين قد يسبب فقدان البصر وضعف الانتصاب: 
أن تدخين السجائر بإمكانه التسبب في الإصابة بمشاكل صحية، تخطت سرطان الرئة، كسرطان الكبد وفقدان البصر والسكري وضعف الانتصاب،مؤكدة أن المدخنين في الوقت الحاضر يتعرضون لمزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة تفوق تلك المخاطر التي كشف عنها تقرير الهيئة الأول عام 1964، على الرغم من انخفاض معدلات التدخين بصورة عامة. 


دراسة.. السجائر الإلكترونية مرتبطة بتراجع الإقلاع عن التدخين: 
تشير إلى أن المدخنين الذين يستخدمون أيضا السجائر الإلكترونية‭‭ ‬‬تقل احتمالات إقلاعهم عن تدخين التبغ بواقع النصف مقارنة بالمدخنين الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية على الإطلاق. 


دراسة ..التدخين يضعف صحة الأسنان: 
ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthdayNews”، أوضح العلماء أنه بالإضافة إلى سرطان الرئة وانتفاخ الرئة وأمراض القلب، فإن تدخين السجائر قد أضعف أيضا أجهزة المناعة التي تؤثر على صحة الأسنان.
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