وفد بوروندي: بلادنا بكر وآفاق التعاون مع مصر غير محدودة

اجتمع وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد وشريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي بالاتحاد بالدكتور دوميتين نديهوكوبوايو وزير المالية والميزانية والتعاون للتنمية الاقتصادية وجون ماري نيوكندي وزير التجارة والصناعة والسياحة البورونديان للتباحث حول فرص الاستثمار والتصنيع والتجارة بين البلدين وذلك بحضور سعادة موسى سليمان سفير بوروندي بالقاهرة.



وحرص الوزراء الزوار على توضيح وشرح المناخ الاستثماري ببلدهم حيث أكدا ان بوروندي بلد ذات موارد طبيعية متنوعة وغنية وجاهزة لكافة انواع الاستثمار والمشروعات الاقتصادية في مجالات متنوعة مثل وفرة قصب السكر واحتياج الدولة الى تنمية صناعة السكر بجميع اشكاله للاستهلاك المحلي والتصدير، و كذلك القهوة وكلذلك الخضروات والفاكهة وغيرها، كما ان بوروندي تنعم بثروة معدنية منها الذهب والكوبالت والنيكل. واشارا ايضا الى الفرص المتاحة في مجال صناعة الدواء والخدمات الصحية.



وردا على تساؤلات وجهها السويدي فقد اكد وزير المالية البوروندي الى سهولة انشاء الشركات الجديدة في الدولة والتمتع بفترات سماح تصل الى خمس سنوات من الاعفاء الضريبي وجلب المعدات ومستلزمات التصنيع، وأكد على عمل بوروندي جاهدة في سبيل تسهيل تحويل الارباح الى خارج بوروندي نظرا لما واجهته الدولة من بعض القصور في توافر العملة الاجنبية.



وبعد جلسة مطولة من تبادل المعلومات والرد على كافة التساؤلات اقترح د. شريف الجبلي قيام مجموعة من رجال الصناعة والاعمال بعمل زيارة استكشافية لدراسة احتياجات السوق البوروندي سواء من ناحية الاستثمار او المشروعات المشتركة او الاستيراد او التصدير بين البلدين الشقيقين.



ومن الجدير بالذكر ان اتحاد الصناعات المصرية يشارك بوفد يرأسه المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ويضم أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد هم: محمد البهي عضو هيئة المكتب ومجلس الإدارة وهشام أبو العز ومحمد سرج وغادة الجنزوري ولفيف من رؤساء الغرف الصناعية وعلى رأسهم شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الافريقي بالاتحاد وأحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف ونائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والورق وخالد أبو المكارم وكيل غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة البلاستيك بالغرفة و رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة وماجد جورج نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية.