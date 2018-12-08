اتحاد الصناعات: تسهيل الاجراءات أهم عوامل نجاح التعاون بين مصر وموزمبيق

ترأس المهندس محمد زكي السويدي وشريف الجبلي اجتماع وفد اتحاد الصناعات المصرية مع وفد دولة موزمبيق، برئاسة كارلوس فورت مسكيتا وزير المواصلات والاتصالات ولورنسو سامبو مدير عام هيئة ترويج الاستثمار والتصدير وميجيل خوزيه متابل رئيس هيئة المواني والسكك الحديد.



وأكد الجبلي على أهمية تسهيل مهام رجال الصناعة والاعمال فيما يخص التنقل وتوافر المعلومات عن السوق الموزمبيقي وخاصة في ضوء توافر نية من طرف الاتحاد القيام بعدد من الزيارات الاستكشافية في مختلف الدول الافريقية خلال عام ٢٠١٩.



وقال الوزير مسكيتا ان قوانين الدولة وخاصة قانون الاستثمار يفتحان افاق التعاون بين البلدين وخاصة في ضوء احتياج موزمبيق للخبرات المصرية في كافة المجالات والتي تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي والبنية التحتية والطاقة بكافة انواعها..الماء (بناء مزيد من السدود الصغيرة)، الرياح، الشمسية والفحم لأن موزمبيق ترغب في ان تصبح الموزع الرئيسي للطاقة في منطقتها. ومشيرا الى الاحتياج الى خبرة مصر في مجال السياحة لأنها تمتلك حوالي ٣٠٠٠كم من الشواطئ.



واشاد شريف الجبلي بالمعلومات الوافية التي تلقاها وفد الاتحاد والرد على استفسارات جميع الاعضاء مؤكدا ان زيارة موزمبيق ستكون في خلال الربع الاول من عام ٢٠١٩