وزير الرياضة يفتتح بطولة مصر الدولية للجمباز بنادي هليوبوليس



شهد حفل الافتتاح مجلس إدارة إتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين وأعضاء مجلس إدارة نادي هليوبولبس.

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي التى يستضيفها نادي هليوبوليس لأول مرة في تاريخه حتى 10 ديسمبر الجاري على ملعب الصالة المغطاة بفرع النادى بمدينة الشروق.يشارك في البطولة 10 دول اجنبية يمثلها 80 فردا ما بين مدربين وإداريين ولاعبات، منهم 60 لاعبة مصنفة دوليا، بالإضافة إلى الاندية المصرية التى تشارك بنحو 240 لاعبة منها الجزيرة والصيد ووادى دجلة.