ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

ضبطت حملة مشتركة بين إدارتي التموين والطب البيطري، بمركز فوه بكفر الشيخ، لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وكمية من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية ومراقبة السلع المعروضة.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين؛ المحضر رقم 15296/2018 جنح ضد المواطن "م.ج " لضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، والمحضر رقم 15295/2018 ضد المواطن "ا.ع" صاحب محل أسماك؛ لحيازته 250 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

