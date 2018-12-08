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حوادث

حبس المتهم بذبح سائق توك توك بسبب الاستروكس فى القناطر الخيرية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:46 م
متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قررت نيابة القناطر الخيرية حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهم الإصابة والشروع في القتل والسرقة بالإكراه وترويع الآمنين وحيازة سلاح أثناء سرقته توك توك من صاحبه أسفل الطريق الدائري بمنطقة أبوالغيط دائرة مركز القناطر الخيرية

واعترف المتهم تفصيليا بارتكابة الواقعه أنه أثناء استقلاله توك توك قيادة المجني عليه توجها لعزبة الزيتون دائرة قسم شرطة قليوب ثم طلب المتهم من السائق التوجه لشراء مخدر الأستروكس من احدى المناطق بالوراق بمحافظة الجيزة فرفض

وأضاف المتهم: "عندما طلبت منه التوجه بجوار الطريق الدائري وأثناء سيرنا فى طريق جانبي بجوار الطريق الدائري وعبورنا نفق أسفل الدائري بالقرب من منطقة أبوالغيط أخرجت مطواه كانت بحوزتي وشهرتها في وجهه وطلبت منه ترك التوك توك فرفض وحاول مقاومتي فقمت بإصابته واستوليت على التوك توك وهربت به"

وأشار المتهم إلى أنه ترك التوك توك بعدما استولى عليه، في أحد الجراجات وتخلص من المطواه التي كانت تحمل دماء المجنى عليه

كان المقدم مراوان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية قد تلقى إشارة من المستشفى بوصول أدهم م ف 15 عاما سائق توك توك مصابا بجرح قطعي بالرقبة والحنجرة وتم سرقة مركبة توك توك خاصته

وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعه باسم ع ع سائق تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة
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