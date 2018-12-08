حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء.. صور

قام حزب مستقبل وطن اليوم بتوزيع الدفعة الأولي لأغطية الشتاء ضمن حمله "خير وطن " التى يتبناها الحزب ـ فى اطار المبادرات التى يقوم بها حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وتحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم خاصة محدودى الدخل وغير القادرين .



وقال المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بأنه تم اليوم توزيع 3 آلاف لحاف من اغطية الشتاء ببعض قرى مركز ابشواى وهى الخالدية والجيلانى وكفر عبود وأبو شنب الجيلاني وعبود ابوشنب بكافة توابعها ونجوعها .



وأضاف الجارحى أن الحملة مستمرة لتوزيع أغطية الشتاء على جميع مراكز المحافظة بالكامل ( مركز طامية ويوسف الصديق وأطسا وسنورس ومركز ومدينة الفيوم ).

