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محافظات

حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء.. صور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:47 م
حملة خير وطن بحزب
حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء ..صور
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام حزب مستقبل وطن اليوم بتوزيع الدفعة الأولي لأغطية الشتاء ضمن حمله "خير وطن " التى يتبناها الحزب ـ فى اطار المبادرات التى يقوم بها حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وتحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم خاصة محدودى الدخل وغير القادرين .

وقال المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بأنه تم اليوم توزيع 3 آلاف لحاف من اغطية الشتاء ببعض قرى مركز ابشواى وهى الخالدية والجيلانى وكفر عبود وأبو شنب الجيلاني وعبود ابوشنب بكافة توابعها ونجوعها .

وأضاف الجارحى أن الحملة مستمرة لتوزيع أغطية الشتاء على جميع مراكز المحافظة بالكامل ( مركز طامية ويوسف الصديق وأطسا وسنورس ومركز ومدينة الفيوم ).
حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء.. صور
حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء.. صور
حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء.. صور
حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء.. صور
حملة خير وطن بحزب مستقبل وطن بالفيوم توزع أغطية الشتاء.. صور
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