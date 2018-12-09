علي جمعة: حالة واحدة يجوز فيها تخطي الوصية ثلث التركة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه تصح الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث على ما هو المختار في الفتوى والقضاء من آراء بعض أهل العلم، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة.



وأوضح «جمعة» فى فتوى له، أنه إذا كان الشىء الموصى به يخرج من ثلث التركة، أما لو كان أكثر من الثلث فتنفذ في الثلث قهرًا، ولا تنفذ في الزيادة عن الثلث إلا إذا أجازها جميع الورثة على أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون، مضيفًا أنه إذا أجاز بعضهم دون الآخرين نفذ في نصيب المجيزين فقط دون غيرهم.