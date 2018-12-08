اتحاد العاملين الاجتماعيين الإسرائيلي يعلن إضرابه غدا في القدس

في أعقاب تجاهل وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية حاييم كاتس المتكرر لمطالب الأخصائيين الاجتماعيين، أعلن المتحدثون باسم اتحاد العاملين الاجتماعيين، اليوم السبت، أنه سيتم تعطيل جميع الخدمات الاجتماعية غدًا الأحد في القدس ومختلف المدن الإسرائيلية.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قرر الموظفون تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتعليم والنظام الصحي بالإضافة إلى إرسال أي تقارير للمحاكم، أو عقد لجان بشأن الأطفال المعرضين للخطر في إسرائيل كجزء من الإضراب المتفق عليه.



وأفادت الصحيفة بأنهم قرروا تنظيم مظاهرة غدًا بالقرب من القدس، بمشاركة المئات من الموظفين في مختلف المؤسسات، وأكدوا استمرار التظاهرة حتى يتم الإصغاء إليهم من قبل المسئولين.

