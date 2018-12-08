مستقبل وطن: منتدى أفريقيا 2018 يعزز من توجه مصر نحو القارة السمراء

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن "منتدى إفريقيا 2018" محفل جديد تستضيفه مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ توجهها القارى وتعزيز تواصلها مع كافة الشركاء الأفارقة الإستراتيجيين وتجميعهم حول هدف واحد.





وأوضح رشاد، فى تصريحات له اليوم السبت، أن مصر قدمت لهذا الملف الكثير والكثير واستطاعت خلق رؤية موحدة فى جميع القضايا الإقليمية والقارية وفتح آفاق جديدة من الشراكة الاستثمارية فى إفريقيا، مؤكدا أن تزامن هذه الخطوات مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019 يعزز من تواجدها بقلب القارة السمراء والقضاء على عهود من التهميش.





وأشار إلى أن مثل هذه المحافل الإقليمية تبعث برسائل سياسية غاية فى الأهمية، يأتى على رأسها؛ أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار وستظل دوما القلب النابض الذى يلم الشمل ويجمع الفرقاء نحو هدف واحد يرتكز على التعاون البناء والمشترك بما يعود بالنفع على الجميع، كما أنه يعزز استراتيجية الدولة نحو توسيع دائرة علاقاتها الخارجية المتوازنة، بالإضافة إلى أنه سيكون له مردود إيجابى على المستوى الاقتصادى من خلال اتفاقيات الاستثمار والتصنيع التى سيتم تدشينها.





وأكد أن يضع روشتة عمل لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب والفكرى والتطرف وخاصة أن منطقتنا الإفريقية من أكثر المناطق التى عانت كثيرا من ويلاته بسبب تراجع المستويين التعليمى والتنموى، مؤكدا أن مصر أعادت اكتشاف الشباب الإفريقي وجعلت لديهم نوع من الانتماء لبنى قارتهم يستهدف تبادل الخبرات والمعلومات ما يساعد بلدانهم على مواجهة الظروف السياسية الصعبة الموجودة الآن.



