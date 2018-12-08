علي جمعة: حكم الردة لا يتعارض مع لا إكراه في الدين.. فيديو

قال الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن جهاد النبي كان جهاد دفاع، على سبيل الدفع والاستباق بما يحاط به.



وأضاف جمعة، عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لم يثبت أن النبي قتل مرتدًا، وإنما يتم دراسة حد الردة في باب الحدود، أن الله أباح للنبي قتل من ارتد وأرجف، أي أراد أن يقوض دعائم المجتمع، وهو ما نسميه الإرهاب، أي خروج المسلح على النظام العام، موضحا أن حكم الردة لا يتعارض مع "لا إكراه في الدين".



وأردف: "يجوز لولي الأمر إذا رأى ارتدادًا مقرونًا بعنف وسلاح أن يقتل، وحد الردة لا يثبت إلا بالقضاء، الجماعة الإرهابية ليست مرتدة، لكنهم مرجفين ولهذا يستحقون القتل، فالمرتد المرجف يقتل، والمسلم المرجف يقتل، أما المرتد المسالم لا يقتل".



