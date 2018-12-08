الرئيس السيسي: إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي.. فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ التحية لكل الأفارقة الموجودين بشرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر رواد الأعمال الأفريقية؛ موضحا أن هذا الحدث يهدف لتعزيز العلاقات بين الدول الافريقية .



وأوضح خلال الجلسة الختامية لليوم الأول لرواد الأعمال؛ المذاع على «أكسترا نيوز»؛ أننا نثق في عقول الشباب المصري والافريقي؛ وأفكارهم المبتكرة التي ستحقق التنمية والمستقبل الأفضل؛ منوها بأن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم التعاون المشترك بين دول أفريقيا وتمكين الشباب وتوفير الإمكانيات وتنمية الإبداع.



وقال السيسي: «إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي؛ لأنها تمتلك المقومات التي تجعلها في مقدمة دول العالم».