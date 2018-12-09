جرائم اليوم.. أخ يقتل شقيقته.. سيدة صدمها قطار على مزلقان الغمراوى.. وروسيى لقى مصرعه بالزعفرانة.. وسيارة أجرة تدهس طفل بالمحمودية

-القبض على قاتل شقيقته فى المنيا بعد هروبه إلى الأردن

-مصرع سيدة صدمها قطار على مزلقان الغمراوى ببنى سويف

-مصرع روسي وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بالزعفرانة

-مصرع طفل دهسته سيارة أجرة بقريته بالمحمودية









تمكن ضباط وحدة مباحث مطاي شمال المنيا من إلقاء القبض على قاتل شقيقته بالتنسيق مع شرطة الانتربول أثناء هروبه إلى الأردن.





تعود أحداث الواقعة عند تلقى اللواء مجدي عامر مدير أامن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد راضي مأمور مركز مطاي يفيد بمصرع ه ع م 30 سنة مطلقة.





وشكل العقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث للشمال فريق بحث بقيادة المقدم برهان الشريف مفتش مباحث شمال المنيا والرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث مركز ومعاونة النقيب حازم الحيني والنقيب مهند مفتاح، وبالانتقال تبين أن الحادث به شبهة جنائية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مطاي العام تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي.





وكشفت التحريات الأولية التي أجراها النقيبان أحمد أبو حمر وعمر أبو طالب أن المجني عليها سيئة السمعة وأن زوجها يعمل بالخارج وفور عودته وعلمه بحملها سفاحا طلقها وعلى إثر ذلك تخلص منها شقيقها وقام بخنقها بعدما دس لها السم في الطعام وتمكنت اجهزة الامن من القبض عليه بعد هروبه إلى الاردن.









وفى سياق متصل لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها مصرعها اليوم "السبت"، بعد أن صدمها قطار على مزلقان كوبري السادات بجوار موقف الركاب بمحيي الدين بمدينة بنى سويف العاصمة.





ونقلت سيارة إسعاف هناء محمد محمد 52 سنة "عاملة" جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وتبين من تحريات المقدم وليد طاحون رئيس مباحث النقل والمواصلات، أن المجنى عليها تقيم درب حماد -شارع الدهشورى ببنى سويف، وتعمل باليومية بمستشفى التأمين الصحى.





وأوضحت التحريات أنه أثناء محاولتها تخطي المزلقان صدمها القطار القادم من اتجاه القاهرة ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة بالحادث.





وفى ذات السياق لقي موظف روسي مصرعه، وأصيب ٥ آخرين في حادث مروري بطريق الزعفرانة، الذي يربط بين السويس والسخنة والبحر الأحمر.





تم نقل المتوفي الى السويس وكان الدكتور لبيب محمد وكيل وزارة الصحة قد تلقي بلاغا من مرفق الاسعاف بوقوع حادث سيارة فتم توجيه ٣ سيارات اسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة مواطن روسي يدعي بيتر صامولينا ٦٠ سنة، وتم نقله الي مشرحة السويس، تمهيدا لتحرير محضر بقسم عتاقة.





كما تم نقل ٥ مصابين الى الغردقة وجار التحقيق في ملابسات الحادث.





فيما لقى طفل مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة أجرة ميكروباص صدمته بحادث عبور مشاة بطريق قرية العطف بمركز المحمودية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.





وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول "حازم ط ع ال"، 15 سنة، ومقيم قرية العطف بدائرة المركز "جثة هامدة"؛ ادعاء حادث تصادم.





وبسؤال والده "طه ع ال"، 58 سنة، فلاح، ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء عبور نجله المذكور للطريق أمام القرية محل إقامته اصطدمت به سيارة (ميكروباص) قيادة "كمال س م"، 30 سنة، سائق، ومقيم قرية حلق الجمل بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابته ووفاته.



