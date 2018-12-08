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أخبار البلد

صلاح عبد الله يعلق على أهداف محمد صلاح بمباراة اليوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص الفنان صلاح عبد الله على التعليق على إحراز اللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، 3 أهداف في مباراته اليوم أمام نادي بورنموث.

وكتب عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "يامو ياحبيبنا.. يا هاتريك قلوبنا يارمز الكفاح.. يا أجمل صلاح".

هذا وتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح mohamed salah، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول، قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيل هاتريك أمام بورنموث برصيد 10 أهداف، مع لاعب أرسنال أوباميانج.
صلاح عبد الله يعلق على أهداف محمد صلاح بمباراة اليوم
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