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السيسي: تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حرصت علي القيام بالعديد من الإجراءات في مجال ريادة الأعمال ومنها، تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها وتأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال لتقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمنتدي أفريقيا 2018، تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا، وإطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الـ3 سنوات القادمة.

وقال إنه تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مصل قانون تنظيم خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقل، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.
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