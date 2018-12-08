الحماية المدنية تنفذ باخرة شهيرة بالزمالك من كارثة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب فى مدخنة باخرة شهيرة بحى الزمالك، حيث أنقذت القوات الباخرة من كارثة محققة.



وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.



وكان اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلق بلاغا بنشوب حريق فى باخرة شهيرة بالزمالك على الفور تم الدفع بـ ٥ سيارات إطفاء التي تمكنت من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للباخرة ودون إصابات.





