الداخلية تتصدى للمخالفات.. ضبط تاجري عملة بتعاملات 6 ملايين ريال سعودي.. والقبض على متهم هارب من 15 قضية وبحوزته مواد مخدرة

الداخلية تضبط تاجري عملة بتعاملات 6 ملايين ريال سعودي

القبض على متهم هارب من 15 قضية بحوزته حشيش للاتجار بملوي

ضبط عامل قادم من دولة عربية بحوزته تمثال أثرى

ضبط متهم هارب وبحوزته بندقية آلية بالسويس





شنت وزارة الداخلية العديد من الحملات لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى؛ حيث تمكن ضباط مباحث بندر ملوي بمحافظة المنيا من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر ارتكب 15 جناية هارب من أحكام قضائية بالسجن وشارك في أحداث العنف التي وقعت في أغسطس لعام 2013 وبحوزته طربة حشيش .





كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بتمكن وحدة مباحث قسم ملوي بإشراف العقيد عصام ابو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا من القاء القبض علي مسجل شقي خطر يدعي (م.ا ) 35 سنة مقيم ببندر ملوي سبق اتهامه في 15 جناية سرقات ومخدرات وهارب من 13 سنة سجن ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 جنايات من بينها اقتحام محكمة ومرور ملوي وبحوزته طربة حشيش وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق .





فيما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمنفذ السلوم البرى التابعة للإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط المدعو مؤمن . ج . ن مقيم بساحل سليم – أسيوط حال قدومه من إحدى الدول العربية ، وبحوزته تمثال من الرخام يشتبه فى أثريته.





وبسؤاله أشار إلى مغادرته البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية متجهًا للدولة المُشار إليها للعمل فى المعمار، وأثناء قيامه بالحفر فى أحد المنازل بتلك الدولة، عُثر على التمثال وقام باصطحابه للبلاد بغرض بيعه والتربح منه.





وفى ذات السياق نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس فى ضبط متهم هارب وبحوزته بندقية آلية وذخائر .





تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط (عاطل - له معلومات جنائية مسجلة - مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة مواد بترولية - بدائرة قسم شرطة الجناين - بالسويس) وذلك حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته (بندقية آلية، وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار) .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.





وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس لضبط المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا .





فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام عن قيام كلًا من المدعو أشرف .ح.أ- 62 سنة تاجر - مصوغات ذهبية والمدعو أحمد.ع.أ - 40 سنة - عامل بمحل الأول، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء الأول للعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبى بيعها، وتسليمها للثانى لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثاني، واستبدال بعضها من البنوك عقب تحرير سعر الصرف مقابل حصوله على عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 6,500,000- ستة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى ، 13,000 ثلاثة عشر ألف دينار كويتى ، 10,000 عشرة آلاف يورو).



